Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldung für den Bereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Protestaktionen in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg

Am Mittwoch, 10. Januar 2024, um 12.00 Uhr, fand auf dem Europaplatz in Vechta eine angezeigte Versammlung unter dem Motto "Protest gegen die Mehrbelastungen für die Landwirtschaft" statt. Es waren hierfür ca. 300 VersammlungsteilnehmerInnen mit über 200 landwirtschaftlichen Maschinen, wie Traktoren, sternförmig zum Versammlungsort angereist. Am Nachmittag/Abend, zwischen 16.45 Uhr und 20.00 Uhr, fand zudem eine Mahnwache auf einem Feld an der Oldenburger Straße in Vechta statt. Hier wurden etwa 20 Traktoren, 10 Pkw und etwa 50 Personen festgestellt. Weiterhin fanden im Zuständigkeitsbereich der Polizei Friesoythe Schleichfahrten sowie vereinzelte Blockaden statt. Am gestrigen Tag kam es zu keinen besonderen bzw. herausragenden Vorkommnissen im Zusammenhang mit Protestaktionen.

