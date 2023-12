POL-FR: Rheinfelden: Wohnwagen abgebrannt

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 05.12.2023, gegen 17.10 Uhr, schob ein Lkw auf der Bundesstraße 317 einen Pkw mehrere Meter vor sich her. Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer befuhr an der Anschlussstelle Maulburg-Mitte die Einfädelungsspur auf der Bundesstraße in Richtung Lörrach und wechselte auf die rechte Fahrspur. Dabei übersah er einen von hinten kommenden Lkw. Der Lkw ...

mehr