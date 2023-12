Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frontalkollision im Berufsverkehr - Bundesstraße 317 gesperrt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 05.12.2023, kurz vor 07.00 Uhr, kam ein 32-jähriger Pkw-Fahrer auf der Wiesentalstraße nach links in den Gegenverkehr und streifte dabei einen entgegenkommenden 51-jährigen Pkw-Fahrer. Im weiteren Verlauf kam der 32-Jährige mit seinem Pkw komplett auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 60-jährigen Pkw-Fahrerin. Der 32-Jährige war mit seinem Pkw von der Kreuzung Teichstraße in Richtung Clara-Immerwahr-Straße unterwegs. Die 60-jährige Pkw-Fahrerin sowie der 32-jährige Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe, welche durch eine Spezialfirma beseitigt wurden, musste die Wiesentalstraße in dem Bereich zwischen der Teichstraße und Clara-Immerwahr-Straße mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell