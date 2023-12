Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Verkehrsunfall auf Bundesstraße - Lkw schiebt Pkw vor sich her

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.12.2023, gegen 17.10 Uhr, schob ein Lkw auf der Bundesstraße 317 einen Pkw mehrere Meter vor sich her. Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer befuhr an der Anschlussstelle Maulburg-Mitte die Einfädelungsspur auf der Bundesstraße in Richtung Lörrach und wechselte auf die rechte Fahrspur. Dabei übersah er einen von hinten kommenden Lkw. Der Lkw traf den Pkw im hinteren Bereich, wodurch der Pkw gedreht wurde und von dem Lkw mehrere Meter hergeschoben wurde. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell