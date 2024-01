Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 12./13.01.24

Cloppenburg/Vechta (ots)

Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfallfluchten

Am Freitag, in der Zeit von 10.30 bis 14.10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße Hellekamp in Molbergen abgestellten PKW. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen weißen Ford, welcher am Fahrzeugheck beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort.

Am Freitag, um 19.30 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht auf der Molberger Straße in Cloppenburg. Ein blauer Renault Kadjar mit DEL-Kennzeichen wendete unvermittelt auf der Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 20-Jährigen aus Löningen. Auch hier flüchtete der Verursacher.

In beiden Fällen sollten sich Zeugen an die Polizei in Cloppenburg wenden (04471-18600).

