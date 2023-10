Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Hille (ots)

Auf der Brennhorster Straße in Hille kollidierte am Montagmorgen ein Motorradfahrer mit einem abbiegenden Auto. Der Zweiradfahrer zog sich hierbei Verletzungen zu.

Ein 62-jähriger Mindener befuhr gegen neun Uhr mit seinem Seat die Brennhorster Straße in Richtung Mindener Straße. In Höhe eines Zweiradhandels wollte er nach links auf das Firmengrundstück abbiegen. In dem Moment setzte der Biker (32) zum Überholen an, sodass er mit der linken Fahrzeugseite kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hiller zusammen mit seinem Zweirad gegen die Wand des nebenstehenden Gebäudes sowie einen geparkten Audi geschleudert. Hier kamen sie zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung dem JWK zugeführt.

