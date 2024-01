Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 13./ 14.01.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Vormittag des 12.01.2024 kam es in Lohne in der Straße Möhlendamm zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab und stieß hier mit einem Telefonmast zusammen. Der Telefonmast sowie die Telefonleitung wurden beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Verkehrsunfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne unter der Telefonnummer 04442/80846-0 zu melden.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 14.01.2024, 02:00 Uhr, befuhr eine 47-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Keetstraße in Lohne. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Dame unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 14.01.2024, 02:50 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Schwerin mit seinem Pkw den Bergweg in Lohne. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 14.01.2024, 01:52 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Damme mit seinem PKW die Straße Lauland in Damme, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 13.01.2024, 21:20 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Lohner Straße in Vechta. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 14.01.2024, 03:40 Uhr, beabsichtigte ein 43-jähriger Mann aus Vechta auf einem Parkplatz an der Münsterstraße in Vechta einzuparken. Dabei touchierte er einen dort geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Pkw vom Unfallort. Durch eine Zeugin wurde das Kennzeichen des Pkw abgelesen und der Verursacher konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde Blut abgenommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

