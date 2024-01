POL-PDLD: Wörth OT Maximiliansau - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rheinzabern (ots) - Unbekannte Täter brachen am 06.01.2024, gegen 18:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Mühlgasse ein. Dort wurde Schmuck und Bargeld im Wert von einigen zehntausend Euro entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mühlgasse in Rheinzabern gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de ...

mehr