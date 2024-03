FW-BO: Zimmerbrand in Hofstede - zwei Haustiere gerettet

Feuerwehr Bochum

Zimmerbrand in Hofstede - zwei Haustiere gerettet

Bochum

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Gemeindestraße am heutigen Abend ging glimpflich für die Bewohner und die Haustiere aus.

Gegen 18:20 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Bochum der Notruf aus der Gemeindestraße in Bochum Hofstede. Gemeldet wurde ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren glücklicherweise alle Bewohner bereits im Freien. Ein Mieter hatte noch versucht, die Haustiere aus der betroffenen Brandwohnung zu retten, musste diesen Versuch aber wegen der starken Rauchentwicklung abbrechen. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, konnte aber unverletzt vor Ort verbleiben. Der erste Angriffstrupp unter Atemschutz rette zunächst die Katze und den Hund aus der Brandwohnung und führte dann in dem Zimmer die Brandbekämpfung durch. Parallel wurden der Treppenraum und die anderen beiden Wohnungen des Hauses kontrolliert. Die Haustiere wurden von Polizei und Feuerwehr versorgt und schließlich von den Eigentümern in eine Tierklinik zur weiteren Behandlung gebracht. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, breitete sich aber auch in die abgehängte Decke aus, so dass aufwendigere Nachlöscharbeiten notwendig waren. Auf Grund von Beschädigungen an Gasleitungen und Elektrik des Hauses wurden die Stadtwerke Bochum hinzugezogen. Der Einsatz war für die 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes und der Löscheinheit Stiepel von der Freiwilligen Feuerwehr nach knapp 2 Stunden beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

