Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Spur gewechselt und kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ostwall;

Unfallzeit: 21.03.2024, 16.45 Uhr;

Die Polizei sucht den Geschädigten eines Verkehrsunfalls vom Donnerstag in Bocholt. Ein Autofahrer war gegen 16.45 Uhr auf dem Ostwall in Richtung Theodor-Heuss-Ring unterwegs. Weil ein Fahrzeug vor ihm auf den Kundenparkplatz einer Apotheke abbiegen wollte, wechselte der Mann auf die linke Spur. Dabei kam es seinen Angaben zufolge zu einem leichten Zusammenstoß mit einem schwarzen Pkw der Marke Mercedes Benz. Das Verkehrskommissariat in Bocholt bittet dessen Fahrer, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (to)

