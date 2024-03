Feuerwehr Bochum

FW-BO: Reizgasausströmung an Schule

Bochum (ots)

Um 12:21 Uhr kam es zu einer Reizgasausströmung an einer Schule an der Klinikstraße. Ein Schüler hatte in einem Flur das Reizgas versprüht. Daraufhin klagten mehrere Personen über Atemwegsprobleme.

Insgesamt zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, drei Rettungswagen, ein Krankentransportfahrzeug, sowie ein Löschfahrzeug und der Führungsdienst der Innenstadt sind daraufhin zu dem Notfallort alarmiert worden.

Schlussendlich waren 20 Personen betroffen und klagten über Beschwerden. Davon musste allerdings nur eine Person vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert werden. Die anderen 19 Personen verblieben an der Einsatzstelle.

Die Räumlichkeit wurde durch die Feuerwehr natürlich belüftet, weitere Maßnahmen waren nicht nötig. Durch die Polizei Bochum wird nun der Täter ermittelt.

Für die 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst war der Einsatz um 13:17 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell