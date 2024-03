Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einem Recyclingbetrieb fordert zwei Leichtverletzte

Bochum (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Bochum gegen 18.30 Uhr durch eine automatische Brandmeldung zum Recyclingbetrieb "EKO City Center" in Stahlhausen alarmiert.

Beim Eintreffen des Löschzuges der nahegelegenen Innenstadtwache konnten die Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung in einer Betriebshalle feststellen. Den Brandherd lokalisierte ein Trupp unter Atemschutz in einem Müllbunker, dort war es in einem rund 20 Kubikmeter großen Mischmüll-Haufen zu einem Schwelbrand gekommen. Zwei Mitarbeiter, die sich noch in er Halle befanden, erlitten eine leichte Rauchvergiftung und mussten nach einer ersten rettungsdienstlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Um den Brand effektiv löschen zu können wurde der Müllhaufen mit einem Radlader auseinander gezogen und abgelöscht. Insgesamt drei Strahlrohre kamen dabei zum Einsatz. Eine Brandausbreitung auf weitere Bereiche in der Halle konnte verhindert werden.

Nach rund zweieinhalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Löscheinheiten Bochum-Mitte, Linden und Dahlhausen im Einsatz. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

