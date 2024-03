Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennendes Wohnmobil auf der Herner Straße

Bochum (ots)

Am Freitagmorgen gegen 10:13 Uhr kam es zu einem Brand eines Wohnmobils.

Die Insassen bemerkten eine Verrauchung im Motorraum und hielten daraufhin am Straßenrand an. Sehr schnell stand das Fahrzeug in Brand. Transportierte Gasflaschen explodierten mit einem lauten Knall. Per Notruf meldeten mehrere Anrufer den Fahrzeugbrand der Feuerwehrleitstelle. Die explodierenden Gasflaschen konnten sogar während des Notrufgesprächs durch den Disponenten wahrgenommen werden.

Der Zuständige Löschzug der Innenstadtwache ist daraufhin zum Einsatzort alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt war die Rauchsäule zu erkennen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnmobil in Vollbrand. Sofort wurden 2 Strahlrohre zur Brandbekämpfung des Fahrzeugs eingesetzt. Mit einem dritten Strahlrohr wurde der Grünstreifen vor dem Übergreifen der Flammen geschützt.

Alle Insassen sind unverletzt geblieben. Die Herner Straße war während unseres Einsatzes vollständig gesperrt. Für die 20 Einsatzkräfte war der Einsatz nach einer Stunde beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell