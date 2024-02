Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Werkstatt in Bochum-Grumme

Bochum (ots)

Heute Nachmittag um 14:50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Werkstatt an der Josephinenstraße gerufen. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs brannte eine Werkstatt in einem Innenhof, das Feuer drohte auf angrenzende Garagen überzuschlagen. Insgesamt 2 Trupps unter Atemschutz bekämpften den Brand mit 2 C-Rohren im Innenangriff, ein weiterer Trupp schützte die angrenzenden Garagen mit einem C-Rohr im Außenangriff. In der Anfangsphase unterstützte der Löschzug der Innenstadtwache um eine Brandausbreitung zu verhindern. Der Brand war schnell unter Kontrolle, umfangreiche Nachlöscharbeiten zogen sich bis um 17 Uhr hin.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell