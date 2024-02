Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand eines Dachgeschosses in der Blankensteiner Straße

Bochum (ots)

Am Dienstag gegen 09:40 Uhr kam es zu einem Brandereignis in der Blankensteiner Straße in Bochum Stiepel. Mehrere Anrufer meldeten das Feuer per Notruf. Da während des Notrufgesprächs sich noch Personen im Gebäude aufhielten, sind umfangreiche Einsatzkräfte alarmiert worden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen und Rauch aus dem Dachgeschoss, eine Mutter mit Kind hatte das Gebäude bereits verlassen. Jedoch wurde noch eine ältere Person vermisst. Daraufhin sind insgesamt 3 Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Kontrolle des Gebäudes vorgegangen. Die vermisste Frau wurde in einem leicht verrauchten Gebäudeteil aufgefunden. Vorsorglich ist sie in ein Krankenhaus transportiert worden.

Die Brandbekämpfung stellte sich indes schwerer dar. Auf Grund der Gebäudegröße und -struktur war der Zugang zum Brandereignis unklar. Die Einsatzkräfte öffneten daher rund 20qm der Dachhaut, um das Feuer schnell und zielgerichtet zu löschen. Das gesamte Wohngebäude ist vorerst unbewohnbar, da durch das Brandereignis die Stadtwerke Bochum den Strom abschalten mussten.

Die Polizei übernahm die Brandursachenermittlung.

Eingesetzt waren die Löschzüge der Berufsfeuerwehr aus Wattenscheid und der Innenstadt, sowie die Löscheinheiten Stiepel, Linden und Dahlhausen der Freiwilligen Feuerwehr. Die verwaisten Feuerwachen wurden durch die Löscheinheiten Heide, Wattenscheid-Mitte, Bochum-Mitte und Altenbochum besetzt. Der Einsatz für rund 50 Einsatzkräfte ist gegen 13 Uhr beendet.

