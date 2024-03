FW-BO: Eine Person mit Rauchgasvergiftung nach Küchenbrand

Bochum (ots) - Am Dienstag gegen 09:40 Uhr kam es zu einem Brandereignis in der Blankensteiner Straße in Bochum Stiepel. Mehrere Anrufer meldeten das Feuer per Notruf. Da während des Notrufgesprächs sich noch Personen im Gebäude aufhielten, sind umfangreiche Einsatzkräfte alarmiert worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen und Rauch aus dem Dachgeschoss, eine Mutter mit Kind hatte das Gebäude ...

