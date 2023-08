POL-DN: Stoppschild missachtet - Beifahrerin schwer verletzt

Düren (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag (08.08.2023) auf Mittwoch (09.08.2023) in eine Wohnung in der Aachener Straße ein. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr (Dienstag) und 09:00 Uhr (Mittwoch) verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu der Wohnung in dem sie die Wohnungstür gewaltsam öffneten. Sie entwendeten elektronische Geräte und entkamen anschließend unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, ...

