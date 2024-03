FW-BO: Brand in Bochum Langendreer

Bochum (ots) - Am Freitagmorgen gegen 10:13 Uhr kam es zu einem Brand eines Wohnmobils. Die Insassen bemerkten eine Verrauchung im Motorraum und hielten daraufhin am Straßenrand an. Sehr schnell stand das Fahrzeug in Brand. Transportierte Gasflaschen explodierten mit einem lauten Knall. Per Notruf meldeten mehrere Anrufer den Fahrzeugbrand der Feuerwehrleitstelle. Die explodierenden Gasflaschen konnten sogar während des ...

mehr