Feuerwehr Bochum

FW-BO: Explosion einer Gasflasche in Wattenscheid

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am Freitagmorgen gegen 09:09 Uhr kam es zu einer Explosion einer Gasflasche in Wattenscheid.

Mehrere Anrufer, die an der Einsatzstelle vorbeifuhren, meldeten eine Explosion sowie Flammenerscheinung auf einer Grünfläche an der Wattenscheider Straße in Höhe der A40. Auf Grund der sehr undurchsichtigen Lage ist die zuständige Feuerwache Wattenscheid, die Feuerwache aus der Innenstadt, Sonderfahrzeuge und Führungsdienst von der Hauptfeuerwache aus Werne, sowie die Löscheinheit Heide zum Unfallort alarmiert worden.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage so dar, dass eine Gasflasche an der Schallschutzmauer der Straßenbahnlinie zwischen dem Teilstück Wattenscheider Straße und Hansastraße explodiert war. Durch die Explosion brannten Teile der Schallschutzmauer sowie angrenzend herumliegender Unrat.

Die Brandbekämpfung war nach kurzer Zeit beendet. Für diese Maßnahme musste jedoch die Straßenbahnstrecke gesperrt werden. Bei der Explosion wurde glücklicherweise niemand verletzt. Zur Brandursachenermittlung hat die Polizei den Schadenort übernommen.

Für die rund 40 Einsatzkräfte war der Einsatz um 09:47 beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell