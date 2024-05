Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen/Schwarmstedt: Heckscheiben eingeschlagen; Bad Fallingbostel: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer; Grethem: Mit 1,23 Promille gegen Zaun gefahren

Heidekreis (ots)

28.05.2024 / Heckscheiben eingeschlagen

Hodenhagen/Schwarmstedt: In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Unbekannte die Heckscheiben von drei Fahrzeugen ein, die auf dem Hotel-Parkplatz an der Landesstraße 190 in Hodenhagen standen. Aus zwei Kleintransportern erlangten die Täter schließlich Werkzeug. In derselben Nacht wurde zudem die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen, das sich auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Kirchstraße in Schwarmstedt befand. Aus dem Kofferraum wurden ebenfalls mehrere Werkzeuge entwendet. Hinweise zu den Taten nehmen die Polizeiwachen in Hodenhagen unter 05164-802550 und in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

28.05.2024 / Unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Dienstagmittag eine 32-jährige Autofahrerin im Hartemer Weg in Bad Fallingbostel. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau nicht nur unter Alkoholeinfluss stand (0,52 Promille). Ein Drogenvortest schlug ebenfalls auf Kokain und Amphetamin an, sodass die Kontrollierte im Anschluss eine Blutprobe abgeben musste.

28.05.2024 / Mit 1,23 Promille gegen Zaun gefahren

Grethem: Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr am frühen Dienstagmorgen in der Büchtener Hauptstraße gegen einen Gartenzaun. Zuvor mussten ihm zwei weitere Fahrzeuge ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der Unfallaufnahme stellte sich relativ schnell heraus, dass der Fahrer des verunfallten Autos unter Alkoholeinfluss stand. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Der 25-Jährige musste anschließend eine Blutprobe abgeben.

