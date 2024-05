Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Fahrrads

Gerolstein (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 10.05.2024, 13:00 Uhr - 19:50 Uhr kam es zum Diebstahl eines BMX-Fahrrades in der Brunnenstraße in Gerolstein. Der Eigentümer hatte das Fahrrad zuvor, nahe eines Supermarktes, abgestellt und gegen Wegnahme gesichert. Der / die Täter entwendeten das Fahrrad, indem sie das Vorderrad abmontierten, welches sie dann vor Ort zurückließen. Zeugen, die Angaben im Zusammenhang mit dem entwendeten BMX-Fahrrad, Farbe: silber, Reifengröße: 20 Zoll, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel.: 06592/9626-0, in Verbindung zu setzen.

Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell