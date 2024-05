POL-PDWIL: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Daun (ots) - In der Nacht vom 09.05.2024 auf den 10.05.2024 wurde im Bereich des Busbahnhofes in Daun die dortige öffentliche Toilettenanlage beschädigt. Durch unbekannte/-n Täter wurden unter anderem Haltegriffe aus der Wand gerissen. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise werden an die Polizei Daun, Tel.: 06592/9626-0, erbeten. Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ ...

