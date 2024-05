POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW durch Abtreten der Außenspiegel, sowie Beschädigung einer Mülltonne

Daleiden (ots) - Am Donnerstag, den 09.05.2024, ca. 06.40 Uhr stellten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Daleiden einen Einbruch in ihr Wohnhaus fest. Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht über eine im rückwärtigen Bereich des Hauses gelegene Tür Zutritt in das Haus verschafft. Neben Bargeld entwendeten die Täter einen Pkw der Marke BMW, welcher vor dem Haus abgestellt war. Auf dem ...

mehr