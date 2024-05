Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Internationale Motorradkontrolle der Polizei Bitburg

Bitburg/Luxemburg (ots)

Einen Tag nach dem Europatag führte die Polizeiinspektion Bitburg unter Beteiligung von Kooperationspartnern und benachbarten Polizeibehörden am heutigen Freitag, dem 10.05.2024, eine internationale Motorradkontrolle im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet durch. Neben spezialisierten Beamten des Polizeipräsidiums Trier und der Bundespolizeiinspektion Trier nahmen auf Polizeibeamte aus Luxemburg, Belgien und den Niederlanden an der präventiv ausgerichteten Maßnahme teil. Der ADAC, die Dekra sowie die Polizeiseelsorge rundeten die Kontrollstelle ab und reflektierten gemeinsam mit den kontrollierten Personen deren Verkehrsverhalten aus einem erweiterten Blickwinkel.

Nachdem am Vormittag Motorradfahrende in Roth an der Our von den Beamten kontrolliert wurden, wurden die Kontrollen im Anschluss nach Luxemburg verlegt und dauern dort aktuell noch an. Durch die eingesetzten Kräfte wurden die Motorradfahrenden auf ihre Verkehrstüchtigkeit, ihre persönliche Sicherheitsausstattung sowie die Motorräder auf den technischen Zustand und die Verkehrssicherheit überprüft. Dabei standen insbesondere die Themen Lärm und Tuning im Fokus der Beamten. Geschwindigkeitsmessungen im Vorfeld der Kontrollstelle rundeten die Schwerpunktsetzung ab.

Erfreulicherweise hielten sich alle Verkehrsteilnehmenden an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Allerdings mussten die Beamten an sechs Fahrzeugen Manipulationen an der Auspuffanlage feststellen. Die Personen erwartet ein Bußgeldverfahren. Darüber hinaus wurden unter anderem an Spiegeln, Reflektoren und Reifen insgesamt acht weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Der Motorradsicherheitstag ist wesentliche Säule der Sicherheitskonzeption "Motorradfahren in der Eifel - aber sicher!" und verfolgt das strategische Ziel, die Unfall- und Verunglücktenzahlen kurz- und mittelfristig weiter zu senken. Des Weiteren soll durch präventiv angelegte, verkehrserzieherische Maßnahmen eine Sensibilisierung sowie Verhaltens- und Einstellungsänderung der Motorradfahrenden bewirkt werden.

