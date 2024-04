LPI-NDH: Gesuchter Mann berauscht auf dem E-Scooter

Nordhausen , Pestalozzistraße (ots) - Am Wochenende wurden die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen für die Aufnahme diverser Einbruchdiebstähle aktiviert. So drangen etwa bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 18. auf den 19.04.2024 in einen Keller in der Nordhäuser Pestalozzistraße ein, indem die Zugangstür aufgehebelt wurde. Aus dem Keller wurden eine befüllte Werkzeugkiste , ein TV-Gerät sowie ein E-Scooter der Marke "Generic Motor" entwendet. Der ...

