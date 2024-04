LPI-NDH: Berauscht in Sollstedt unterwegs

Nottertal-Heilinger Höhen (ots) - In Nottertal-Heilinger Höhen brannte am 21.04.24 gegen 3 Uhr in der Mehrstedter Dorfstraße ein Kleidercontainer. Es ist davon auszugehen, dass eine Zündquelle, welche in den Container geworfen wurde, die im Container befindlichen Altkleider entzündete und zerstörte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Container entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Die ...

