LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Langensalza (ots) - Am Freitag, 19.04.2024, stellte ein 75-jähriger Mieter in der Gutenbergstraße in Bad Langensalza fest, dass aus seinem Keller Weihnachtsdekoration entwendet wurde. Unbekannte Täter haben zu diesem Zweck den benachbarten Keller aufgebrochen, um über die Trennwand der Verschläge zu greifen und so an das Beutegut zu kommen. Ein Teil der Deko hat dem Dieb offensichtlich nicht gefallen und wurde im ...

mehr