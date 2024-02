POL-LB: Kornwestheim: 20.000 Euro Sachschaden nach Unfall beim Ausparken

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (19.02.2024) entdeckten Passanten gegen 22:30 Uhr mehrere Blutflecke in der Jahnstraße in Waldenbuch. Es konnte nachvollzogen werden, dass sich eine knapp 200 Meter lange Spur von der Jahnstraße über einen Fußweg bis zu einem Schulgelände in der Schulstraße zog. Dort wurde in einem Mülleimer ein geöffneter Kanister mit Kunstblut entdeckt. Um insbesondere Schülerinnen, Schüler, ...

