Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt nach einem versuchten Wohnungseinbruch von Montagnachmittag (19.02.2024) in der Jägerstraße in Böblingen gegen einen noch unbekannten Täter. Der Unbekannte war gegen 17.00 Uhr im Begriff eine Terrassentür eines Wohnhauses gewaltsam zu öffnen, als eine Bewohnerin nach Hause kam und den Täter überraschte. Dieser machte sich hierauf zu Fuß in Richtung des Stadions am Silberweg davon. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die alarmierte Polizei führte Fahndungsmaßnahmen nach dem Unbekannten durch, konnte jedoch keinen Tatverdächtigen feststellen. Der Täter wurde als etwa 50 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß beschrieben. Er trug einen vollen Oberlippenbart und hat dunkles mittellanges Haar. Bekleidet war er mit einem Parka. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

