Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Einbruch in Vereinsheim

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 15:00 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr (19./20.02.2024) schlugen noch unbekannte Personen ein Fenster eines Vereinsheims in der Panoramastraße in Vaihingen an der Enz-Ensingen ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine Stereoanlage sowie Wechselgeld in noch unbekannter Höhe. Der Wert des Diebesguts dürfte sich insgesamt auf mehrere hundert Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell