Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Täter versuchen Gastwirt auszurauben und scheitern

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Montagabend (19.02.2024) wegen versuchter räuberischer Erpressung gegen zwei noch unbekannte Täter, die in Kirchheim an Neckar versuchten einen Gastwirt zu berauben. Die zwei Männer, die ihre Gesichter vermutlich mit Halstüchern maskiert hatten, betraten gegen 20.25 Uhr eine Gaststätte in der Hauptstraße. Unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe forderten sie den 72-jährigen Wirt auf, ihnen Bargeld auszuhändigen. Doch dieser ließ sich von den beiden Tätern nicht beeindrucken, so dass die Täter letztlich die Gaststätte ohne Beute wieder verließen. Der Wirt nahm noch die Verfolgung auf, verlor die beiden Täter jedoch schließlich aus den Augen. Während des Überfalls befanden sich mehrere Gäste im Gastraum wie auch in einem Nebenraum. Die beiden Täter sollen zwischen 160 und 170 cm groß, eher schmächtig und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Sie waren beide dunkel gekleidet. Die Polizei führte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch, an denen mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren. Auch das Polizeipräsidium Heilbronn unterstützte diese Maßnahme. Es konnten jedoch keine Tatverdächtigen festgestellt werden. Unter Tel. 0800 110225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de nimmt die Kriminalpolizei Hinweise entgegen.

