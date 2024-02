Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Taschendiebe am Bahnhof unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Männer im Alter von 69 Jahren wurden am Montagmittag (19.02.024) Opfer von Taschendieben am Bahnhof in Böblingen. Beide befanden sich zwischen 12.00 Uhr und 12.25 Uhr im Bereich der Unterführung bzw. des Treppenaufgangs in Richtung der Talstraße, als die noch unbekannten Täter zuschlugen. Die Männer trugen ihr Geldbeutel in der Gesäßtasche ihrer Hosen, aus denen die Unbekannte diese schließlich herauszogen und stahlen. Insgesamt erbeuteten die Täter knapp über 100 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente und Bankkarten. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Böblingen zu wenden.

