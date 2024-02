Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht in der Ditzinger Straße - Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ditzingen derzeit gegen einen 85 Jahre alten VW-Lenker, der am Montag (19.02.2024) kurz nach 18.00 Uhr in der Ditzinger Straße in Gerlingen ein zehnjähriges Mädchen mit seinem PKW erfasste. Das Kind wollte gemeinsam mit seiner Mutter die Straße überqueren und nutzte hierzu einen Fußgängerüberweg. Der 85 Jahre alte VW-Fahrer war in Richtung der Glemsgaustraße unterwegs und soll, ohne zu reagieren, über den Fußgängerüberweg gefahren sein, so dass er die Zehnjährige erfasste. Das Kind stürzte in der Folge zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Senior setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Ein hinter im fahrender Verkehrsteilnehmer nahm zunächst die Verfolgung auf, kehrte schließlich jedoch zur Unfallstelle zurück und übermittelte den alarmierten Einsatzkräften des Polizeireviers das Kennzeichen des VW. Anhand dieser Information gelang es der Polizei den 85-Jährigen zu ermitteln. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Kind wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

