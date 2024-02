Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Unbekannte Pkw-Lenkerin gerät auf Gegenfahrbahn - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der es am Montag (19.02.2024), gegen 16.15 Uhr in der Affalterbacher Straße in Erdmannhausen kam. Ein 30 Jahre alter Fahrschüler war gemeinsam mit seinem 52-jährigen Fahrlehrer in einem Lkw mit Anhänger unterwegs, als ihm kurz vor der Einmündung zur Piemonteser Straße ein VW Golf entgegenkam. Die Lenkerin des VW geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass der 30-Jährige nach rechts auf einen Bordstein ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu verhindern. Die VW-Fahrerin, bei der es sich um eine ältere Frau gehandelt haben soll, setzte unterdessen ihre Fahrt fort. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

