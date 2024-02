Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Hoher Sachschaden nach Beschädigung zweier Pkw - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein vermutlich fünfstelliger Sachschaden entstand zwischen Samstag, 21:30 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr (17./18.02.2024) bei der mutwilligen Beschädigung zweier Fahrzeuge, die in der Rathausstraße in Erligheim geparkt waren. Unbekannte Personen zerkratzten einen Mercedes und einen Audi jeweils rundum und entkamen unerkannt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

