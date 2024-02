Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mehrere Leichtverletzte nach Unfall zwischen Bietigheim und Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bietigheim-Bissingen wurden am Samstag (17.02.2024) gegen 16:40 Uhr vier Menschen leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße 1636 von Bietigheim kommend in Richtung Bissingen. Kurz nach dem dortigen Tunnel geriet er aus noch unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr, wo er zunächst den entgegenkommenden VW Passat eines 62-Jährigen streifte. Anschließend prallte der Ford frontal gegen den BMW eines 70-jährigen Autofahrers. Der 18-Jährige, eine 55-jährige Beifahrerin im VW sowie der BMW-Lenker, seine 67-jährige Mitfahrerin und ein 42-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsflüssigkeiten auf der Fahrbahn wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim-Bissingen abgebunden, gelangten aber auch in den angrenzenden Grünstreifen, so dass dort Flurschaden entstand. Aufgrund des weitläufigen Trümmerfelds auf der Fahrbahn musste die Kreisstraße 1636 bis gegen 18:30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Nachdem zwei der drei Fahrzeuge abgeschleppt waren, wurde zunächst die Fahrspur in Fahrtrichtung Bietigheim freigegeben und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Erst gegen 19:30 Uhr waren die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten vollständig abgeschlossen, so dass die Sperrung der Kreisstraße wieder aufgehoben werden konnte.

