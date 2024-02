POL-LB: Kornwestheim: Wohnungseinbruch in der Lenbachstraße

Ludwigsburg (ots) - Am vergangenen Samstag (17.02.2024) brachen noch unbekannte Personen die Terrassentüre eines Wohnhauses im Akazienweg in Murr auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut und entwendeten Bargeld und Schmuck in vierstelligem Gesamtwert. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-8777 E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

