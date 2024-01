BPOL-TR: Bundespolizei Trier nimmt aus der Haft Entwichenen in Gewahrsam

Prüm (ots) - Am Samstagmorgen nahm die Bundespolizei im Bereich Prüm zwei aus Belgien eingereiste rumänische Staatsbürger fest. Der bereits seit vier Jahren wegen eines Vermögensdeliktes gesuchte Fahrer war nicht imstande, die geforderte Geldstrafe in Höhe von 7.200 Euro zu zahlen. Zur Verbüßung der ausstehenden Haftstrafe von 180 Tagen wurde er in die JVA Wittlich eingeliefert. Sein Beifahrer, ebenfalls wegen ...

mehr