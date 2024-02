Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Aurich: Einbruch in Ladengeschäft

Ludwigsburg (ots)

Diebesgut im Wert von rund 1.600 Euro erbeuteten noch unbekannte Personen, die am vergangenen Wochenende in ein Ladengeschäft in der Hohbergstraße in Vaihingen an der Enz-Aurich einbrachen. Zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr (17./18.02.2024) brachen die Unbekannten mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Aus einem Büroraum entwendeten sie schließlich eine hochwertige Digitalkamera mit Zubehör.

