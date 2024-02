Polizeipräsidium Ludwigsburg

Gem. Ehningen: Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen und hohem Schaden

Ludwigsburg

Drei Verletzte, vier nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und circa 100.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagabend gegen 18:45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ehningen und Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Aufgrund einer Baustelle war der linke Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn gesperrt, weshalb es an der Unfallörtlichkeit zu Rückstau kam und in dessen Folge eine 31-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz CLA verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Der 20-jährige Fahrer eines dahinterfahrenden Fiat Punto konnte rechtzeitig bremsen und kam hinter dem Mercedes-Benz zum Stehen. Der 21-jährige Lenker eines wiederum dahinterfahrenden Ford Fiesta erkannte die Situation zu spät und konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Er fuhr auf den Fiat auf und schob diesen wiederum auf den Mercedes-benz. Der 59-Jährige des VW T-Cross, der hinter dem Ford fuhr, konnte sein Fahrzeug ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr deshalb auf den Ford auf. Ein wiederum hinterherfahrender, 38-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz GLB schaffte es ebenfalls nicht mehr zu bremsen und prallte in das Heck des VW T-Cross. Durch den Verkehrsunfall wurde die 21-jährige Fahrerin des Ford, die 53-jährige Beifahrerin des VW T-Cross und der 32-jährige Beifahrer des Mercedes-Benz GLB leicht verletzt. Sie wurden durch mehrere Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Stuttgart kurzzeitig voll gesperrt werden. Hierzu kam die Autobahnmeisterei und Feuerwehr an die Unfallstelle. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit vier Streifenbesatzungen im Einsatz.

