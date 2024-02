Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Betrunkener Unfallverursacher versucht zu flüchten

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagabend kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Auffahrunfall an der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg Nord. Der 46-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr aus Richtung Heilbronn kommend von der Autobahn ab und im weiteren Verlauf auf den an der roten Ampel der Ausfahrt stehenden Mercedes auf. Nach einer kurzen Kontaktaufnahme der beiden Beteiligten fuhr der Unfallverursacher los und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 60-jährige Mercedesfahrer konnte ihm jedoch folgen, obwohl der Flüchtige unter anderem durch das Ausschalten der Fahrzeugbeleuchtung versuchte, diesen abzuschütteln. Durch eine Streife des Polizeireviers Ludwigsburg konnte der VW und dessen Fahrer letztlich im Bereich Ludwigsburg-Eglosheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Fahrer konnte Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Der Fahrer musste sich im Laufe der Maßnahmen der Entnahme einer Blutprobe unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ob und in welcher Höhe bei der zuvor stattgefundenen Kollision ein Schaden entstanden ist, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell