Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 18:15 Uhr befuhr eine 23-jährige Fahrerin eines PKW Audi die K1698 in Richtung Neue Bahnhofstraße, um an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Bahnhof abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie den von links kommenden PKW Opel eines 24-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde die 16-jährige Beifahrerin im PKW Audi und der Fahrer des PKW Opel leichtverletzt. Zudem entstand ein Schaden von ca. 40000 Euro und die beteiligten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die beiden leichtverletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme durch die Feuerwehr abgesichert werden. Die Straßenmeisterei beseitigte auslaufende Betriebsstoffe und reinigte die Fahrbahn.

