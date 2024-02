Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 16.02.2024 zwischen 17:30 Uhr und 23:10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über das rückwärtig gelegene Wohnzimmerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus am nördlichen Ortsrand von Gäufelden-Nebringen. Mittels Hebelwerkzeug wurde das genannte Fenster geöffnet. Der entstandene Schaden sowie der Umfang des Diebesguts können bislang noch nicht genauer beziffert werden. Ebenfalls gibt es bislang keine konkreten Hinweise auf die möglichen Täter. Anwohner, welche verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäufelden telefonisch (07032 954910) oder per E-Mail (herrenberg.prev@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

