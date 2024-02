Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 24-Jähriger kollidiert frontal mit Gegenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein 24 Jahre alter Lenker eines Opel Vivaro fuhr am Donnerstag (15.02.2024), gegen 23.10 Uhr in der Friedrichstraße in Ludwigsburg stadtauswärts, als er mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, auf Höhe der Kreuzung zur Alt-Württemberg-Allee auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine ihm entgegenkommende 38 Jahre alte Ford-Lenkerin bremste zwar noch bis zum Stillstand ab, der Opel-Fahrer kollidierte dennoch frontal mit dem Ford. Die 38-Jährige und ihr 33 Jahre alter Beifahrer wurden durch die Kollision schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 24 Jahre alter Opel-Lenker und sein 22 Jahre alter Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ein Atemalkoholtest hatte im Zuge der Unfallaufnahme bei dem 24-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von über 2,5 Promille ergeben, weshalb der junge Mann sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sowohl der Opel als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 12.000 Euro.

