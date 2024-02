POL-LB: Renningen: Unfall auf der B 295 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Mann sprach am Donnerstag (15.02.2024), gegen 13.30 Uhr in einer Hofeinfahrt einer Firma in der Zeppelinstraße in Pleidelsheim einen 34-Jährigen an und unterbreitete ihm das Angebot, dessen Firmenparkplatz neu zu asphaltieren. Als der 34-Jährige dieses Angebot ausschlug, kam es zu einer Diskussion zwischen den beiden ...

mehr