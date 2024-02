Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte greifen 18-Jährigen an

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (15.02.2024) ging eine Gruppe von vermutlich neun Männern auf insgesamt vier Personen los, die sich gegen 23.00 Uhr auf dem Spielplatz "Grüne Mitte" nahe des "Langer See" in Böblingen aufhielten. Die vier Personen, bestehend aus einem 19-jährigen und einem 18-jährigen Mann sowie einer 18 Jahre alten Frau und einer 17-Jährigen, hielten sich im Bereich einer hölzernen Überdachung auf, als die Männer sich näherten. Die Vierergruppe wurde von den Unbekannte aufgefordert, sich um umherliegende Scherben zu kümmern und während der 19-Jährige dem nachkam, ergab sich eine Diskussion zwischen den Unbekannten und den drei verbliebenen Personen. Im Zuge dessen sollen vier der unbekannten Männer auf den 18-Jährigen los gegangen sein, ihn getreten und geschlagen haben. Die beiden jungen Frauen versuchten einzugreifen, was dazu führte, dass auch sie durch Schubsen und Festhalten leichte Verletzungen erlitten. Der 19-Jährige alarmierte schließlich die Polizei und die Gruppe Männer ergriff zu Fuß die Flucht über Schotterparkplätze in Richtung der Motorworld. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung erbrachte keine Ergebnisse. Die zwei Frauen und der 18-Jährige wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell