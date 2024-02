Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mehrere Einbrüche am Bahnhof - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (15.02.2024) brachen noch unbekannte Täter in insgesamt drei Ladengeschäfte in einer Einkaufspassage am Bahnhof in Kornwestheim ein. In zwei im Erdgeschoss befindlichen Geschäften machten die Täter mutmaßlich keine Beute, während sie aus einem Laden im Obergeschoss einen vierstelligen Bargeldbetrag entwendeten. Die Unbekannten verursachten auf ihrem Beutezug einen nicht unerheblichen Sachschaden, der derzeit noch nicht genau beziffert werden kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell