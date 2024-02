Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Geschäft

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (14.02.2024) 18.30 Uhr und Donnerstag (15.02.2024) 07.15 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Geschäft in der Tübinger Straße in Böblingen ein. Gewaltsam öffneten die Täter ein Dachfenster und stiegen so in das Innere des Optikergeschäfts ein. Sie stahlen mehrere Brillengestelle im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Der entstandene Sachschaden steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

