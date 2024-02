Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (15.02.2024) um 23.12 Uhr befuhr der 24-jährige Lenker eines Opel Vivaro zusammen mit seinem 22-jährigen Beifahrer die Friedrichstraße (L 1140) in Fahrtrichtung Remseck am Neckar. Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung geriet der Opel Fahrer auf Höhe der Alt-Württemberg-Allee auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er frontal mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Ford Mondeo. Hierdurch wurden die 38-jährige Lenkerin und ihr 33-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Die beiden Insassen des Opel Vivaro zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Zur ärztlichen Untersuchung wurden alle vier Unfallbeteiligten mit Rettungsfahrzeugen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Nachdem bei dem 24-jährigen Lenker des Opel Vivaro eine deutliche alkoholische Beeinflussung wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die Friedrichstraße für eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt werden. Um 01:23 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.

