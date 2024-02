Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Serie von Sachbeschädigungen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (15.02.2024) trieben noch unbekannte Personen in der Klingen- und der Mühlstraße in Beihingen ihr Unwesen. Sie beschädigten insgesamt elf Fahrzeuge unterschiedlichster Marken, indem sie gegen die Außenspiegel traten. Sieben der beschädigten Autos standen in der Klingenstraße, weitere vier im östlich verlaufenden Teil der Mühlstraße. Es dürfte ein Gesamtsachschaden von etwa 4.000 Euro entstanden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

